PLMJ assessora compra das torres de telecomunicações da MEO

A PLMJ Advogados assessorou a joint venture entre a Morgan Stanley Infraestruturas e o fundo Horizon na compra das torres de telecomunicações da MEO. A sociedade de advogados liderada por Luís Pais Antunes apoiou juridicamente o consórcio que assinou o contrato para aquisição das torres à Altice.

Na semana passada, a dona da MEO chegou a acordo relativamente à venda de participações nos negócios de torres de telecomunicações em França e em Portugal sendo que a contrapartida inicial será de 2,5 mil milhões de euros.

“Como parte da transação, a Altice Europe irá criar uma das maiores empresas de torres de telecomunicações (TowerCo) da Europa, que inclui a TowerCo #1 em França”, pode ler-se na informação divulgada à imprensa pela ‘telecom’.

As duas transações, uma vez realizadas, irão gerar recursos financeiros significativos para a Altice Europe e, de acordo com a Altice, “vão ao encontro do compromisso já assumido de desalavancagem e gestão do balanço do Grupo”.

A equipa da firma responsável pela assessoria foi coordenada por Diogo Perestrelo, sócio de Corporate M&A, e integrou ainda cinco sócios (Tiago Castro, André Figueiredo, Miguel Reis, Joao Velez de Lima e Sara Estima Martins) e 10 advogados (Nuno Marques, Jorge Silva Martins, Elsa Pardal, Sofia Coutinho, Rita Themido, Sofia Nogueira Leite, Pedro Rosa, entre outros) de várias áreas do escritório.