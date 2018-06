Players veem Insurtech como colaborativas e não disruptivas

As insurtechs e o seu papel no setor segurador em Portugal estiveram em destaque no Fórum Seguros 2018 promovido pelo Jornal Económico e a PwC, a decorrer no Hotel Ritz, em Lisboa. São, na sua essência, prestadores de serviços que “posteriormente também assumem um papel de angariação de produtos”, começou por enquadrar João Machado Mota, administrador da Associação Fintech e Insurtech Portugal (AFIP), acrescentando ainda que o seu papel não é o de desafiar o setor mas sim colaborar com ele e com diversos players deste universo.

As insurtech assumem uma relevância crescente no setor segurador, em Portugal, num cenário de cooperação e apoio, na ótica de David Dourado, CEO da Botly. A seu ver, as principais vantagens passam essencialmente pelo contributo para a transparência, o que vem enriquecer a relação das seguradoras com os seus clientes; pelo facto de as insurtech terem, na sua maioria, a capacidade de estar um passo à frente em matéria de tecnologia, o que se traduz numa visão mais abrangente. Destaque ainda para o quanto este poder de análise veio potenciar ferramentas como a comparação da oferta existente permitindo “afinar” os preços praticados.

O contexto das insurtech reflete assim uma “visão de ecossistema”, sublinha José Figueiredo, diretor geral da ComparaJá.pt. Neste portal é possível construir uma oferta de seguros com base nas reais necessidades dos clientes, encontrando soluções cada vez mais personalizadas, potenciadas pela tecnologia (da Inteligência Artificial aos Chatbots), que dominam e colocam ao serviço do setor numa filosofia de “trazer valor acrescentando para o negócio”, reforçou ainda o responsável.