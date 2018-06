Plataformas e experiências de compras online são “boas” para 96% dos portugueses

Estudo do Observador Cetelem indica as maiores vantagens do e-Commerce em relação ao retalho tradicional. Comodidade e qualidade do serviço são dois dos aspetos destacados pelos consumidores portugueses.

São cada vez mais os portugueses que efetuam compras online e que se mostram satisfeitos com esta prática. De acordo com o estudo do Observador Cetelem eCommerce 2018, 96% dos consumidores nacionais que fizeram transações pela Internet nos últimos 12 meses, consideraram a experiência como “boa” (72%) ou “muito boa” (24%). Em sentido oposto só 4% se mostraram desagradados com esta ação. A comodidade e possibilidade de fazerem compras em qualquer lugar, ou altura, são considerados pontos positivos para 68% dos inquiridos. Outros fatores vantajosos do eCommerce aos quais os portugueses dão bastante relevo dizem respeito à não necessidade de terem de se deslocar (59%) e a fuga às filas em lojas (55%). A possibilidade comprarem produtos que não se encontram à venda em Portugal é relevante para 21% dos inquiridos. Destaque ainda para 12% dos portugueses que consideram os preços das compras online mais baixos. Continuar a ler Este estudo do Observador Cetelem eCommerce 2018 foi baseado numa amostra de 600 inquiridos que residem em Portugal Continental, de ambos os géneros e com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos.