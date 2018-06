Plataforma eletrónica é a solução sugerida pela ANACOM e entidades da Madeira para agilizar reembolsos do subsídio de mobilidade

A ANACOM reuniu esta semana com a Secretaria de Estado das Infraestruturas, os governos regionais dos Açores e da Madeira, a Inspecção Geral das Finanças, e os CTT, de forma a se encontrar soluções que permitam agilizar os reembolsos do subsídio de mobilidade. A solução, concordaram esta entidades, pode pela criação de uma plataforma eletrónica.

Esta solução diz a ANACOM permitiria aos beneficiários enviar eletronicamente os documentos necessários para receberem o subsídio de mobilidade em vez de “se descolarem obrigatoriamente aos pontos de atendimento dos CTT”.

Ficou decidido nestas reuniões a “implementação de acções” que viabilizem esta transformação com “a maior celeridade possível” de forma a que se melhore a qualidade do serviço prestado “que está sobrecarregado com o pagamento destes subsídios”.