Plasma dos dadores de sangue portugueses vai dar para fazer medicamentos

Pela primeira vez em Portugal, o plasma dos dadores de sangue portugueses vai servir para fazer medicamentos. À “TSF”, o presidente do Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST) disse que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) irá poupar 1,3 milhões de euros com a mudança.

“Vai permitir que este ano, até ao final de 2018, tenhamos, pela primeira vez em Portugal, medicamentos derivados do plasma, obtidos através do plasma português que está à guarda do IPST”, disse João Paulo Almeida e Sousa à rádio, acrescentando que tudo se cinge “no princípio de lutar contra o desperdício, respeitando a dádiva benévola, voluntária e altruísta dos portugueses”.

O aproveitamento das imunoglobulinas, albuminas e fatores de coagulação, por exemplo, vai permitir uma poupança de milhões ao SNS, porque as importações de medicamentos irão reduzir.