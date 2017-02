Plano de Trump leva Wall Street para novos recordes

A praça norte-americana negoceia hoje em terreno positivo com a esperança da política pró-crescimento de Trump a influenciar os mercados.

O industrial Dow avança 0,45% para 20,359.83 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq regista uma variação positiva de 0,43% para 5,758.52 pontos.

O índice financeiro S&P 500 ganha 0,35% para 2,324.15 pontos, tendo valorizado mais de 8% desde a vitória do presidente Trump nas eleições, fomentado pela expectativa de redução dos impostos para as empresas, que o republicano prometeu em campanha, e pela diminuição da regulação também anunciada.

Para além das medidas a apresentar pelo presidente, a divulgação dos resultados empresariais também condicionam os mercados, estando previsto no decorrer da semana a apresentação de 54 empresas do S&P500.

A tendência de queda e receio no seguimento das políticas protecionistas do presidente foi invertida voltando os índices a estar em alta.

“Um dos analistas do Deutsche Bank refere que o mercado acionista ainda tem um longo caminho em termos de valorização fruto das propostas de revisão fiscal, prevendo que o S&P500 atinja os 2600 no final do ano” refere o BPI.

No mercado petrolífero, o barril de Brent recua 1,73% para 55.72 dólares e o de Crude desvaloriza 1,54% para 53.03 dólares.

No mercado cambial, o euro desvaloriza 0,38% para 1,0600 dólares, enquanto a libra esterlina valoriza 0,02% para 1.2492 dólares