Plano para sem-abrigo avança após sete anos de interregno

Depois de sete anos de interregno, a Região apresenta no início de maio próximo um novo Plano Regional para Pessoas Sem-Abrigo. O último programa vigorou no período de 2009-2011 e a sua ‘atualização’ é um sinal de esperança para as associações que operam no terreno e que esperam medidas de ação concretas.

A iniciativa surge depois de em abril o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter apelado para a rápida implementação da estratégia de erradicação da pobreza até 2023 e de se ter sido aprovado, ao nível nacional, a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023. O Económico Madeira tentou ouvir a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais sobre as diretrizes em curso, mas a tutela remeteu qualquer informação para maio.

Expectantes estão entidades como a Associação Protetora dos Pobres (APP) e a CASA Madeira que esperam que o documento venha definir práticas homogéneas de intervenção e potenciar o trabalho em rede.