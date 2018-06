Plano Operacional de Combate aos Incêndios começa esta sexta-feira na Madeira

A partir desta sexta-feira a Madeira activa oficialmente o Plano Operacional de Combate aos Incêndios (POCIF) que vigora até 15 de outubro. Entre as novidades está a inclusão de meios aéreos na Região.

O POCIF visa a constituição de um “dispositivo especial de patrulhamento, vigilância, deteção e combate a incêndios” de forma a garantir em permanência uma “resposta operacional rápida e adequada a fogos em fase inicial”.

Entre as novidades deste ano está a introdução de meios áereos na Região Autónoma e ainda a inclusão no Centro Integrado de Comunicações do CROS de um elemento dos quadros de Comando dos Corpos de Bombeiros da Região que terá a seu cargo a “monitorização e coordenação do dispositivo” do POCIF 2018 bem como a coordenação do ataque inicial.