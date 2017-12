“Plano difícil de executar e que irá enfrentar pressão política”, diz Caixa BI sobre os CTT

“Este é um plano amplo de iniciativas para cortar custos que contém ainda receitas não-recorrentes da venda de ativos que não são core”, refere o Caixa BI, numa nota de análise ao plano de reestruturação anunciado pelo operador postal esta terça-feira.

O plano, que visa melhorar a rentabilidade dos CTT, inclui cortes de 25% na remuneração fixa do Presidente do Conselho de Administração e do CEO, 15% de redução para os restantes membros executivos e não executivos do Conselho de Administração em 2018, a ausência de remuneração variável para a Comissão Executiva referente a 2018 e 2017 e a redução de cerca de 800 postos de trabalho nas operações ao longo de três anos, em consequência da queda do tráfego do correio.

As ações dos CTT, que afundaram 44,84% no último ano, subiram 4,61% esta quarta-feira para 3,655 euros. Artur Amaro, analista do Caixa BI, salienta, no entanto, que os investidores esperavam outro tipo de medidas.