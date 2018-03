Plano de venda de torres anima investidores. Altice valoriza mais de 4%

O plano de Patrick Dahi para diminuir a dívida da telecom francesa Altice animou os investidores e as ações da empresa chegaram a valorizar mais de 4% na Bolsa de Amesterdão. O grupo anunciou esta quinta-feira na apresentação de resultados, que vai vender torres de telecomunicação em Portugal e França para reduzir a dívida e focar-se nos conteúdos.

Em Portugal, a Altice pretende vender 2.900 das 4.500 torres existentes, num negócio que poderá dar ao grupo um encaixe superior a 500 milhões de euros, segundo noticiou esta sexta-feira o Jornal Económico.

A operadora de telecomunicações mandatou os bancos de investimento Lazard e JP Morgan para negociarem com potenciais interessados na compra deste ativo non core. Entre os interessados estarão vários grandes fundos que apostam em infraestruturas e empresas especializadas nesta área, que são atraídas por ativos que oferecem baixo risco e rendimento previsível.

A decisão segue em linha com a estratégia europeia da Altice, que anunciou esta quinta-feira que as receitas do grupo caíram para 23,43 mil milhões de euros, enquanto a dívida situou-se nos 30,85 mil milhões de euros, no quarto trimestre de 2017. No caso da Altice Portugal, as receitas recuaram 1,8%, para 536 milhões.

“Consideramos que os resultados do quarto trimestre de 2017 não serão suficientes para eliminar todas as dúvidas sobre as atividades europeias da Altice. No entanto, vemos estes resultados e os objetivos de 2018 como totalmente compatíveis com uma reviravolta de médio prazo na Altice Europe”, afirmou a corretora Bryan, Garnier, numa nota, citada pela agência Reuters.

Depois de terem chegado a negociaram nos 8,57 euros, as ações terminaram a sessão com uma valorização de 2,73 para 8,29 euros.