Plano de recuperação judicial da operadora brasileira Oi reconhecido nos EUA

O Tribunal de Falências de Nova Iorque deferiu o pedido da operadora brasileira Oi para reconhecimento nos EUA do plano de recuperação judicial da empresa e das suas subsidiárias, foi esta sexta-feira anunciado.

Num comunicado emitido pela Oi e enviado esta sexta-feira ao mercado pela portuguesa Pharol (ex-Portugal Telecom e maior acionista da Oi), a operadora brasileira informa que o Tribunal de Falências dos EUA para o distrito sul de Nova Iorque (United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York) proferiu uma decisão deferindo a medida interposta em nome da Oi, Telemar Norte Leste S.A., Brasil Holdings Coöperatief U.A. e Oi Móvel S.A. para “conferir plenos efeitos e eficácia ao plano de recuperação judicial nos Estados Unidos”.

Segundo refere, “a decisão também autoriza a realização das etapas necessárias para a consumação do plano de recuperação judicial” em relação às séries de dívidas regidas pela lei de Nova Iorque que foram emitidas pela Oi.