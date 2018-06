Plano de Recuperação Judicial da Oi aprovado na Holanda

A empresa de telecomunicações brasileira Oi, comunicou à CMVM que ninguém contestou o reconhecimento, por parte dos tribunais holandeses, do plano de recuperação da Oi na Holanda.

Desta forma, os processos de falência que abrangiam as subsidiárias Portugal Telecom International Finance (PTIF) e Oi Coop foram encerrados, tornando efetiva a aplicação da recuperação judicial da Oi também na Holanda.

O Plano de Recuperação Judicial da operadora (o equivalente ao nosso PER) tem vindo a ser reconhecido em várias jurisdições, de forma a garantir que todos os aspetos materiais do plano “tenham efeito” vinculativo perante credores e acionistas. Para além da Holanda, isso inclui o Reino Unido e, também, Portugal.

“A Oi – em Recuperação Judicial, e em complemento ao Comunicado ao Mercado

divulgado em 11 de junho de 2018 e em conexão com a implementação do Plano de

Recuperação Judicial aprovado pelos credores em assembleia geral de credores realizada nos dias 19 e 20 de dezembro de 2017 e homologado pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, informa os seus acionistas e o mercado em geral que nenhuma apelação foi interposta perante a Corte de Apelação de Amsterdão contra a decisão de confirmação dos planos de composição (composition plans) da Portugal Telecom International Finance – Em Recuperação Judicial e da Oi Brasil Holdings Coöperatief – Em Recuperação Judicial (sob a lei holandesa, proferida pela Corte Distrital de Amsterdão em audiência de homologação realizada em 11 de junho de 2018”, diz o comunicado da Pharol.

Considerando o encerramento do período para apelação, os Planos são agora efetivos sob a legislação holandesa e os processos de falência da PTIF e da Oi Coop encontram-se

encerrados.

“Cada um dos Planos dá efeito ao Plano de Recuperação Judical internacionalmente”, lê-se na nota.

“Os termos efetivos dos Planos refletem materialmente os termos do Plano de Recuperação Judical de forma a garantir que todos os aspectos materiais do Plano tenham efeito vinculativo em relação a credores e stakeholders, não só no Brasil como também em outros territórios, incluindo Países Baixos e Reino Unido”, diz a Oi.