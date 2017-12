Plano de recuperação da Soares da Costa recebeu o aval da CGD

A maioria dos credores da Soares da Costa aprovaram o Processo Especial de Revitalização (PER) da construtora, mas foi a mudança de voto da Caixa Geral de Depósitos (CGD) que viabilizou a proposta, segundo noticia este sábado o jornal Público. O banco público terá mudado o voto em relação ao plano inicial e juntou-se aos quase 80% dos credores que votaram favoravelmente.

Os detentores da dívida da Soares da Costa votaram o PER no dia 11, de acordo com o Público, com 79,45% a favor e 16,01% contra, enquanto os restantes não se manifestaram. O resultado terá de ser homologado pelo Tribunal de Gaia, que rejeitou a proposta anterior.

Segundo o Público, o resultado da votação do PER só deveria ter sido conhecido na segunda-feira, mas acabou por se precipitar devido à mudança de voto da CGD, que tinha rejeito o plano inicial. Desta vez, os votos contra terão sido do Bankinter, Banco Popular e BPI. O BIC voltou também a votar contra. A Soares da Costa pediu aos credores o perdão de metade das dívidas tanto financeiras não garantidas como dívidas vencidas a fornecedores.