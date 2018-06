Plano de recuperação da Oi homologado pelo Tribunal de Amesterdão

Os planos de recuperação das subsidiárias holandesas da Oi foram aprovados pelo Tribunal de Amesterdão, anunciou hoje a operadora brasileira Oi que tem a Pharol como sua acionista de referência.

Em comunicado, a Oi adianta que “as audiências de homologação da Portugal Telecom International Finance BV – em recuperação judicial (PTIF) e da Oi Brasil Holdings Coöperatief UA – em recuperação judicial (Oi Coop) foram realizadas no Tribunal de Amsterdão, Países Baixo, em relação a cada um dos seus planos de composição pela lei holandesa”.

No início de junho, as subsidiárias holandesas da Oi deram aval ao plano de recuperação judicial da empresa, aprovado em dezembro passado em assembleia-geral de acionistas no Rio de Janeiro, permitindo reconhecer internacionalmente o documento, que visa reduzir o passivo da empresa.