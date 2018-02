PJ faz buscas em mais uma IPSS

Depois das investigações à Raríssimas e à Fundação “O Século”, a Polícia Judiciária está hoje a fazer buscas na IPSS “O Sonho”. A notícia está a ser avançada pela SIC Notícias e foi confirmada ao Jornal Económico por fonte da PJ. Segundo a mesma fonte, não há detidos na operação.

De acordo com uma nota publicada na página da internet da Procuradoria da Comarca de Setúbal, “o DIAP Sede da Comarca de Setúbal realiza hoje buscas à IPSS “O Sonho”, sita nesta cidade, por lhe ter sido apresentada denúncia pela prática dos crimes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio e peculato”.

“As buscas, presididas pelo Ministério Público e levadas a cabo pela PJ de Setúbal com a coadjuvação da Segurança Social, abrangem também os equipamentos sociais da IPSS e domicílios” dos responsáveis pela IPSS, pode ler-se no documento.

Os “equipamentos sociais da IPSS” referidos pela Comarca de Setúbal são creches e infantários sediados também em Setúbal, ligadas à instituição “O Sonho”. Entre elas estão “O Ninho”, “A Joaninha” e “Os Pirilampos”. As autoridades investigam a alegada apropriação indevida de centenas de milhares de euros destinados ao apoio a crianças.

De acordo com a Sic Notícias, a IPSS “O Sonho” recebe um milhão de euros de ajudas do Estado por 600 crianças.

A Segurança Social também emitiu entretanto um comunicado em que confirma a colaboração na investigação à IPSS. “O Instituto da Segurança Social, I.P. integra a equipa conjunta com a Polícia Judiciária que hoje realizou buscas à instituição particular de solidariedade social ‘O Sonho’”, afirma o Instituto da Segurança Social (ISS).

Mas como o caso está em “segrego de justiça, o Instituto não poderá pronunciar-se sobre o processo”, acrescenta a nota de duas linhas.

O site da IPSS está em baixo mas de acordo com a página do Facebook, “o Sonho é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, constituída em 1980”.

“A Associação tem como missão contribuir para o desenvolvimento na área da economia solidária, do desenvolvimento social, manter e alargar o conjunto de atividades e objetivos sociais, económicos, educativos e culturais, que há mais de duas dezenas de anos constituíram o nosso núcleo de Ação”.

“Faz igualmente parte da nossa missão, dotarmo-nos dos meios e equipamentos necessários para fazer face às necessidades emergentes da sociedade, quer a nível regional, quer a nível nacional, bem como intervir de forma ativa junto das comunidades e dos organismos competentes, de forma a obter e a criar mais e melhores respostas económico-sociais, fomentando assim uma crescente melhoria das condições e da qualidade de vida de todos/as os/as Portugueses/as. Pretendemos ser reconhecidos com uma associação de referência e excelência, consolidando as respostas sociais e atuando de uma forma proativa face às necessidades emergentes da sociedade e das demais organizações do terceiro sector”, conclui.

A associação presidida por Florival Cardoso é a terceira IPSS a ser investigada em poucos meses.