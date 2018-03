PJ detém dois homens por aquisição de moeda falsa

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, identificou e deteve em flagrante delito, na cidade do Porto, dois homens pela presumível autoria do crime de aquisição de moeda falsa para ser posta em circulação.

Em comunicado, a PJ revela que as detenções ocorreram na sequência de diligências de recolha de prova, no âmbito das quais foram apreendidas 457 notas falsas, com o valor facial de 500, num total de 228.500 euros.

“As investigações irão prosseguir com vista ao completo esclarecimento de toda a atividade criminosa”, acrescenta a PJ.