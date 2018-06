PJ detém dois empresários e uma contabilista por desvio de subsídio estatal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois empresários e uma contabilista, ligados ao setor da indústria do mobiliário, por suspeitas dos crimes de associação criminosa, fraude na obtenção de subsídio, desvio de subsídio e fraude fiscal qualificada. Suspeitos apresentaram candidaturas a subsídios do Estado para internacionalização e inovação, baseadas em facturação fictícia, e após recebimento de incentivos não realizavam investimentos. Estado foi lesado em mais de 1,2 milhões de euros. Pelo não pagamento de IVA Acção da PJ conseguiu travar um pedido de subsídio de valor superior a seis milhões de euros que se encontrava pendente.

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de inquérito titulado pelo Ministério Público – DIAP de Paredes, procedeu à detenção de três pessoas e à realização de várias buscas domiciliárias e não domiciliárias, nos concelhos de Paredes, Santo Tirso, Espinho e Mafra, pela presumível prática de crimes de associação criminosa, fraude na obtenção de subsídio, desvio de subsídio e fraude fiscal qualificada”, revela a PJ em comunicado.

A investigação, desenvolvida pela PJ, teve início num procedimento inspetivo realizado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), pela Direção de Finanças do Porto, e permitiu recolher fortes indícios de que os suspeitos, pessoas singulares e empresas ligadas ao setor da indústria do mobiliário, apresentaram projetos de incentivos relacionados com apoio à internacionalização e à inovação produtiva, com investimentos elegíveis superiores a vinte e cinco milhões de euros.