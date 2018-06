PJ alerta: empresas estão na mira da “Fraude do CEO” em transferências bancárias

A PJ alerta empresas para possíveis fraudes nas transferências bancárias internacionais. Os golpes por e-mails que simulam compromissos comerciais, também conhecidos como fraude do CEO (presidente executivo de uma empresa), continuam a ser um transtorno principalmente para as Pequenas e Médias Empresas.

A Polícia Judiciária (PJ) alerta os empresários para cuidados adicionais nas transferências internacionais de avultadas quantias de dinheiro para contas de fornecedores que podem acabar por ir parar para contas bancárias que não correspondem às entidades que devem receber os pagamento. O esquema designado por ‘Fraude do CEO’ está a ser utilizado, via internet, de uma forma massiva, e atinge principalmente as Pequenas e Médias Empresas (PME) importadoras de bens.

Em comunicado, a PJ deixa o aviso: “nos últimos tempos, em várias áreas do País, perante um aumento significativo do número de situações, a Polícia Judiciária vem desenvolvendo investigações que indiciam estar em curso uma massiva forma de apropriação dos valores pagos através de transferências bancárias internacionais, cometida pela Internet junto de sociedades comerciais nacionais importadoras de bens”.



Através de e-mail, os empresários são ludibriados e levados a fazer transferências para contas bancárias que não correspondem às entidades que devem receber os pagamentos. Ou seja, depois de intercetarem as comunicações entre as sociedades envolvidas e através da criação de contas de correio eletrónico parecidas com as dos fornecedores, os suspeitos conseguem fazer-se passar por estes e indicar novos IBAN beneficiários dos pagamentos.

“No decurso dos contactos mantidos no âmbito das relações comerciais, surgem indicações, recebidas por correio electrónico, que indicam o IBAN de conta bancária diferente das usualmente utilizadas para os pagamentos, sob pretextos vários para aquela alteração, conduzindo a transferências, em regra de avultadas quantias monetárias, para contas não reconhecidas como pertença ou na disponibilidade dos fornecedores, o que tem causado elevados prejuízos, de difícil recuperação”, alerta a PJ.

Esta Polícia explica que depois de terem interceptado os e-mails entre empresários e fornecedores, “os suspeitos criam contas de correio electrónico similares às utilizadas habitualmente, conseguindo introduzir-se nas comunicações e fazem-se passar pelos verdadeiros fornecedores, de maneira a indicarem os novos IBAN beneficiários dos pagamentos”.

PJ aconselha confirmação por meios alternativos ao e-mail

A PJ deixa assim o aviso à “comunidade empresarial envolvida em pagamentos ao estrangeiro, por via de transferências bancárias, para a necessidade de ser sempre assegurada a idoneidade do IBAN beneficiário, nomeadamente, solicitando-se a confirmação por meios alternativos ao correio electrónico, como contactos telefónicos ou através de fax, com representantes já conhecidos das sociedades fornecedoras”, conclui a nota de imprensa. O FBI alertou recentemente que os cibercriminosos atuam basicamente de segunda a sexta-feira, em horário comercial, pois sabem que é neste período que a maioria das empresas trabalha e realiza as transações financeiras. O disparo de e-mails falsos começa por volta das 7h00 e vai até 18h00, com pausa no horário de almoço. O conteúdo usado como chamariz contém geralmente uma única palavra na linha de assunto: pedido, pagamento, urgente, transferência, pergunta. Dessa forma, os e-mails são menos propensos a levantar suspeitas e também mais difíceis de filtrar. ‘Fraude do CEO’ leva a perdas de 2,6 mil milhões

Segundo dados do FBI, organizações perderam, entre 2014 e 2016, mais de três mil milhões de dólares (2,6 mil milhões de euros) com a ‘Fraude do CEO’ em três anos, totalizando cerca de 22 mil vítimas em todo o mundo. A pesquisa feita pela Symantec indicou que as PME são as mais visadas pelos golpistas, com quase 40% das vítimas identificadas. Em seguida, vem o setor financeiro, com 14% das vítimas.