Pitch Fever ensina a comunicar ideias em dois minutos

O evento que decorre em Algés tem por missão fazer com que os empreendedores desenvolvam técnicas de comunicação, para que possam transmitir as ideias de uma forma mais eficaz. Tem ainda o objetivo de ajudar os participantes a controlar a insegurança e os nervos que normalmente surgem nestes momentos, aumentando, assim, a confiança e segurança que transmitem.

Trata-se de uma ação que se destina a todos os empreendedores: das áreas de negócio, social, ou apenas alguém com uma ideia para resolver um problema da comunidade. As ideias poderão ser apresentadas em português ou em inglês.

Depois das ideias serem apresentadas (até dois minutos), o participante recebe feedback individual, em como pode melhorar a comunicação. As melhores ideias, depois de melhoradas com apoio de um mentor (cerca de 1 hora), e incorporado o feedback recebido, voltam ao palco para serem reapresentadas e ser feita a eleição das cinco melhores ideias do evento.