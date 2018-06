Pires de Lima e Sérgio Monteiro ficam com entre 7,5% e 10% das torres da Altice

O fundo de private equity Horizon Equity Partners, liderado por António Pires de Lima e Sérgio Monteiro, fica com entre 7,5% e 10% do consórcio que ganhou o concurso referente à compra das torres da Altice em Portugal, soube o Jornal Económico junto de fonte familiarizada com o negócio.

O líder do consórcio que comprou à Altice o negócio das torres de telecomunicações em Portugal é a Morgan Stanley. A Altice só vendeu 75% das torres em Portugal, ficando com os restantes 25%.

O valor do negócio para 100% das infraestruturas foi de 660 milhões de euros sendo que o consórcio Morgan Stanley/Horizon Equity Partners pagou 495 milhões por 75%. O fundo português investe assim entre 7,5% e 10% deste valor.