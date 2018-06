Pipedrive fecha ronda de investimento de 43 milhões de euros

A Pipedrive fechou no início desta semana uma ronda de investimento de série C, no valor de 50 milhões de dólares (aproximadamente 43 milhões de euros), liderada pela Insight Venture Partners. No leque de investidores estiveram ainda a Bessemer Venture Partners, a Rembrandt Venture Partners e a Atomico.

A startup de software de gestão de vendas prevê, desta forma, reforçar a expansão em investigação e desenvolvimento [R&D] e acelerar o crescimento dos clientes, nomeadamente através de possíveis aquisições estratégicas, uma vez que apresenta agora um fundo de venture capital de 80 milhões de dólares (cerca de 69 milhões de euros).

O porta-voz da Insight Venture Partners, Teddie Wardi, aplaude a chegada da Pipedrive ao seu portefólio, para ajudar a microempresa “a crescer e expandir-se globalmente”. “Esta injeção significativa de capital, incluindo a nova parceria com a Insight e reforço do investimento da Bessemer, é um momento histórico para a Pipedrive”, afirma Timo Rein, co-fundador e CEO da Pipedrive.

Após oito anos na no mercado, a Pipedrive totaliza 75 mil clientes em 170 países e escritórios em Lisboa, Londres, Nova Iorque e Tallinn.