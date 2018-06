Pinto da Costa: “Aquilo que se passa nos outros clubes não afeta nada o meu dia dia”

O presidente do Futebol Clube do Porto, e da respetiva Sociedade Anónima Desportiva (SAD), Jorge Nuno Pinto da Costa, afirmou que não está preocupado com o atual clima que vive o futebol português. Questionado pelos jornalistas, numa alusão às questões em volta do Sporting CP, na sessão de apresentação dos resultdados da emissão obrigacionista da SAD portista para 2018-2021, no valor de 35 milhões de euros, o líder dos ‘dragões’ disse: “Aquilo que se passa nos outros clubes não afeta o meu dia dia”.

Pinto da Costa argumentou que já houve situações idênticas notros setores de atividade, “com maiores consequências”. “Não me preocupa e não é um problema que me diga respeito”, afirmou sobre a crise do clube de Alvalade. Já Fernando Gomes, administrador da SAD, não foi tão taxativo ao afirmar que houve receio que a situação do Sporting CP prejudicasse esta oepração dos ‘azuis e brancos’.

Na sequência da apresentação dos resultados da emissão obrigacionista da Futebol Clube do Porto SAD, Pinto da Costa ainda fez saber que está convicto que para o ano o clube da Invicta deixará de estar sob a alçada da UEFA, no que a questões de fair-play financeiro respeita.