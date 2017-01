Economia da zona euro cresce 1,7% em 2016

Já no que se refere ao quarto trimestre de 2016, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro aumentou 1,8% e o da UE 1,9%, face ao período homólogo de 2015.

Na variação em cadeia, face ao terceiro trimestre de 2016, entre outubro e dezembro últimos, o PIB da zona euro aumentou 0,5% e o da UE 0,6%.

Entre julho e setembro de 2016, o PIB da zona euro tinha crescido 1,8% em ternos homólogos e 0,4% em cadeia, e o da UE, respetivamente, 1,9% e 0,5%.

Desemprego da zona euro cai para 9,6%

A taxa de desemprego baixou para 9,6% em dezembro último na zona euro, com Portugal a registar o terceiro maior recuo homólogo entre os Estados-membros, de 2,0 pontos percentuais, segundo o Eurostat.

De acordo com os dados do gabinete oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a taxa de desemprego da zona euro baixou, em dezembro de 2016, quer na comparação homóloga (era de 8,2% em dezembro de 2015), quer face à de novembro (9,7%).

Já na UE, o desemprego foi de 8,2% em dezembro de 2016, estável face na variação em cadeia mas em baixa na homóloga (9,0% no mesmo mês de 2015).

Em termos homólogos, as baixas mais representativas registaram-se na Croácia (de 15,0% para 11,4%), em Espanha (de 20,7% para 18,4%) e em Portugal (de 12,2% para 10,2%).

Por outro lado, Chipre (de 13,1% para 14,3%), Itália (de 11,6% para 12,0%), Estónia (de 6,6% para 6,7%) e Dinamarca (de 6,1% para 6,2%) tiveram as maiores subidas no desemprego, na comparação com dezembro de 2015.

As taxas de desemprego mais baixas foram registadas na República Checa (3,5%) e na Alemanha (3,9%), enquanto as mais elevadas se observaram na Grécia (23,0% em outubro de 2016) e em Espanha (18,4%).

A taxa de desemprego juvenil foi de 20,9% na zona euro (face aos 21,8% homólogos e aos 21,% de novembro) e de 18,6% na UE (contra 19,5% homólogos e 18,6% de novembro).

O valor mais baixo de desemprego jovem foi, em dezembro de 2016, registado na Alemanha (6,5), enquanto os mais elevados se verificaram na Grécia (44,2% em outubro de 2016), em Espanha (42,9%) e Itália (40,1%).

Em Portugal, 26,4% dos jovens com menos de 25 anos estavam desempregados em dezembro, abaixo dos 30,3% homólogos e dos 27,2% de novembro.

Taxa de inflação fixa-se nos 1,8%

Segundo os dados divulgados pelo Eurostat, a taxa de inflação homóloga é de 1,8% em janeiro, acima dos 1,1% de dezembro de 2016, segundo uma estimativa rápida do Eurostat.

O gabinete oficial de estatísticas da União Europeia estima que o preço da energia é o que mais sobe em janeiro (8,1%, face aos 2,6% em dezembro).

A inflação também sobe nos setores da alimentação, álcool e tabaco (1,7% em janeiro, contra os 1,2% de dezembro), dos serviços (1,2%, comparados com 1,3% em dezembro) e nos bens industriais não energéticos (0,5%, face a 0,3%).