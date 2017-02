PIB cresce até 1,3% à boleia do consumo

Os sinais de que a economia portuguesa acelerou na reta final do ano passado estão prestes a ser confirmados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que divulga na próxima semana a evolução das contas nacionais no quarto trimestre e no acumulado do ano. As estimativas solicitadas pelo Jornal Económico indicam que o PIB deverá ter crescido entre 1,2% e 1,3% em 2016, com um maior contributo do consumo das famílias.

Os últimos trimestres tendem a revelar um dinamismo acrescido da atividade económica. Com o pagamento do subsídio de Natal e as compras da época festiva, os gastos dos consumidores aumentam e as empresas têm mais receitas.

Este ano não terá sido exceção e, com a devolução de rendimentos iniciada no ano passado – a sobretaxa de IRS foi aliviada e os vencimentos dos funcionários públicos foram devolvidos de forma faseada –, o impacto destes gastos na economia terá sido superior. Com o desempenho das exportações, a taxa de crescimento anual do PIB pode até ficar acima dos 1,2% estimados pelo Governo no Orçamento do Estado apresentado em outubro.