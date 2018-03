PHC lança seis soluções de gestão em cloud (a pensar nas pequenas empresas)

A PHC Software escolheu a conferência anual “Open Minds” para anunciar seis novas soluções de gestão em cloud que vão estar disponíveis em loja online no próximo mês de abril. Trata-se de programas que pretendem aproveitar as tendências do crescimento do negócio ‘na nuvem’, desenhadas para setores específicos e focadas em nichos de mercado que se estendem dos centros de beleza às oficinas.

No evento da empresa, que decorre esta quinta-feira, 15 de março, as principais caras da PHC explicaram que os seis novos produtos têm o ADN do drive fx, a mesma framework da solução-rainha desta conferência. Jorge Guimarães, country sales manager da tecnológica, explicou que “é determinante ter uma solução adaptada nos pequenos negócios, porque os seus recursos são escassos”. “É por isso que é aí que queremos posicionar os produtos drive fx”, justificou, perante o auditório do Europarque, em Santa Maria da Feira.

Através de diversos conteúdos multimédia, a firma liderada por Ricardo Parreira refere que a sua aposta se deve ao facto de 32% das empresas na União Europeia já utilizarem a solução de faturação na cloud. “As pequenas empresas também têm necessidades específicas”, lembrou Joana Afonso, do departamento de Marketing da PHC. “Em cada equipa de uma empresa pequena também existe potencial de campeão”, completou Jorge Guimarães, com o exemplo do clube inglês Leicester, que começou com 33 colaboradores e sete líderes.