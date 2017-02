Pharol pressiona PSI 20 pela segunda sessão consecutiva

O principal índice nacional negoceia em terreno negativo pelo segundo dia consecutivo, pressionado pela Pharol. Esta terça-feira, o PSI 20 perde 0,21% para os 4.587,00 pontos, num cenário europeu misto. A telecom Pharol é a cotada que mais cai (4,17%) para os 0,368 euros por ação, depois de terem terminado ontem as negociações com um recuo de 11%. A empresa já afundou esta manhã mais de 9%.

Quatro dias depois da incorporação das ações do aumento de capital e depois de Nuno Amado ter afastado a hipótese de uma nova recapitalização, o BCP cai 1,59% para os 0,1428 euros. Em terreno negativo, destaca-se ainda o setor do retalho, com os títulos da Jerónimo Martins a perder 1,27% para os 15,955 euros, enquanto a concorrente Sonae recua 0,37% para os 0,8180 euros.

Por outro lado, os CTT ganham 0,24% para os 4,962 euros, enquanto a EDP Renováveis avança 0,10% para os 6,156 euros e as unidades de participação do Montepio sobem 0,24% para os 0,415 euros.