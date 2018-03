Pharol e BCP pressionam bolsa nacional. Europa segue em terreno negativo

A bolsa nacional negoceia esta quarta-feira, 7 de março, em sentido negativo, partilhando o sentimento negativo das bolsas europeias. A meio da manhã, o principal índice português, PSI 20, cai 0,28%, para 5.339,25 pontos, pressionado pelas perdas da Pharol e do BCP.

A Pharol lidera as perdas, ao cair 2,22% para 0,220 euros. Paulo Rosa, trader da Gobulling – Banco Carregosa, explica que a cotada está a ser pressionada, depois de ter comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que a Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) – o regulador brasileiro – impediu a operadora de telecomunicações brasileira Oi de concretizar o aumento de capital acordado na segunda-feira em reunião do Conselho de Administração.

A vitória da Pharol e dos restantes acionistas, no entanto, não agradou à Oi. A empresa brasileira insiste na concretização do aumento de capital, que considera “um dos itens fundamentais ” previsto no plano de recuperação judicial da empresa. Paulo Rosa nota que a Oi chegou a subir na Bolsa de São Paulo quase 4%, o que mostra que “a decisão do regulador brasileiro não teve grandes repercussões no desempenho da cotada”.