Pharol confirma pedido de arresto de ativos da Oi para pagar perdas de 10 mil milhões de euros

A Pharol confirmou esta sexta-feira ao mercado que interpôs uma ação contra a Oi, tendo pedido o arresto dos bens da empresa fora do Brasil, como o Jornal Económico noticiou. A empresa portuguesa acusa a operadora brasileira de telecomunicações de ter ocultado a sua real situação financeira quando fez a “combinação de negócios” com a antiga Portugal Telecom (PT) e quer ser ressarcida de perdas de 10 mil milhões de euros.

Em comunicado divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Pharol informa que “oportunamente deu entrada junto do Juiz 18 do Juízo Central Cível do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa de um procedimento cautelar contra a Oi” e sociedades participadas com sede em Portugal, sem especificar a data, mas o Jornal Económico sabe que foi a 15 de maio.

No âmbito desta ação, “foi requerido ao tribunal que decretasse o arresto de bens, dinheiro e direitos”, para “assegurar o pagamento pela Oi à Pharol de uma indemnização em termos que serão alegados na ação principal”.