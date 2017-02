Pharol e BCP arrastam bolsa para o vermelho

Depois de uma semana de ganhos, a Pharol, com uma perda de 11,93%, arrastou o PSI20 para o vermelho no fecho de sessão.

O índice nacional encerrou a sessão a recuar 0,17% para 4.597,08 pontos, invertendo a tendência positiva dos mercados europeus que negociaram animados pela revisão em alta das previsões para a economia europeia.

Destaque ainda para os recuos do BCP, que fechou sessão a perder 1,43% para 0,1451 euros, na terceira sessão de transação para os novos títulos resultantes do aumento de capital e, depois do presidente do banco ter realçado que não haverá nova recapitalização.