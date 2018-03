PGR de Angola investiga burla no serviço da dívida pública

A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola vai investigar a denúncia do ministério das Finanças do país sobre uma alegada burla no serviço da dívida pública relativamente ao pagamento de bens e serviços. Investigação surge depois de dados oficiais apontarem para que 25% da dívida do Estado angolano para com as empresas corresponde a processos fraudulentos.

O anúncio foi feito nesta terça-feira, em Luanda, pelo procurador-geral da República, Hélder Pitta-Grós, em declarações à imprensa, em consequência de denúncias do ministério das Finanças de suspeitas de existência de facturas sobre trabalhos não realizados.

Segundo o Jornal de Angola, a secretária de Estado para as Finanças e Tesouro, Vera dos Santos Daves , informou ontem que o Estado tem poupado muito dinheiro com o processo de certificação da dívida.