Peugeot estuda possível compra da Opel

“Estamos em discussões com a Opel para expandir os projetos em comum que já existem”, esclareceu ao Financial Times uma fonte oficial do construtor francês, sem entrar em mais detalhes. As duas firmas já colaboram no desenvolvimento em conjunto de SUV e “minivans”.

A agência Reuters avançou, também, com a mesma notícia, citando duas fontes conhecedoras das negociações. A agência noticia que as conversações se encontram numa fase já avançada. O PSA é detido em 14% pelo estado francês.

As ações da Peugeot estão a reagir fortemente a esta notícia, registando uma valorização superior a 6 pontos percentuais, traduzido num maior ganho desde julho passado.