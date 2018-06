Petrobras volta a estar no olho do furacão na corrida às presidenciais no Brasil

À semelhança do que aconteceu nas eleições de 2014, a Petrobras voltou a estar na mira dos candidatos à presidência do Brasil. Só que agora não são os casos de corrupção desvendados pela Operação Lava Jato, mas sim a crise de combustíveis, que levou a uma subida desmedida dos preços, que preocupam os diferentes quadrantes políticos que concorrem a um lugar no Palácio do Planalto.

A intervenção do governo de Michel Temer na política de preços da Petrobras esteve na base da demissão de Pedro Parente, responsável pela recuperação da petrolífera após o escândalo de corrupção Lava Jato, e arrastou a Petrobras na Bolsa de São Paulo no início deste mês. A petrolífera perdeu 15% do seu valor de mercado, o que equivale a 40,5 mil milhões de reais (9,2 mil milhões de euros).

Logo após a demissão de Michel Temer, o pré-candidato a presidente do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Geraldo Alckmin, escreve na sua conta oficial do Twitter que é preciso “definir uma política de preços de combustíveis que, preservando a empresa, proteja os consumidores”.