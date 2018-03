Petrobras regista prejuízo de 110 milhões de euros em 2017

No entanto, a empresa manteve a tendência de recuperação que mostrou ao longo do ano passado e as perdas foram substancialmente inferiores às registadas em 2016.

A petrolífera estatal brasileira Petrobras anunciou hoje que registou perdas de 446 milhões de reais (110 milhões de euros) em 2017, fechando o balanço anual no negativo pelo quarto ano consecutivo. No entanto, a empresa manteve a tendência de recuperação que mostrou ao longo do ano passado e as perdas foram substancialmente inferiores às registadas em 2016, que atingiram 14,8 mil milhões de reais (3,6 mil milhões de euros). Embora a Petrobras tenha obtido um lucro de 7 mil milhões de reais (1,7 mil milhões de euros) em 2017, esse resultado foi afetado pelo acordo alcançado para evitar um julgamento, proposto pelos seus acionistas nos Estados Unidos, após o escândalo de corrupção revelado pela Operação Lava Jato do qual a empresa é protagonista. Continuar a ler Para firmar o acordo nos Estados com os acionistas norte-americanos, a estatal brasileira comprometeu-se a pagar 11,2 mil milhões de reais (2,7 mil milhões de euros). A Petrobras também destacou que os resultados do ano passado foram impactados pela adesão a programas de regularização de débitos junto ao Governo brasileiro, que somaram 10,4 mil milhões de reais (2,5 mil milhões de euros). Em 2017, o desempenho das operações da petrolífera estatal manteve uma tendência positiva, com um resultado operacional de 35,6 mil milhões de reais (8,7 mil milhões de euros). O fator que mais contribuiu para a melhoria no lucro operacional, segundo balanço da Petrobras, foram as reavaliações dos ativos ativos que motivaram uma poupança de 16,4 mil milhões de reais (cerca de 4,1 mil milhões de euros). “Estamos numa trajetória consistente de recuperação, seguindo à risca o que nos propusemos no nosso plano de negócios. Os maiores impactos no balanço de 2017 refletem despesas não recorrentes que reduziram incertezas e riscos em relação ao futuro da companhia”, destacou Pedro Parente, presidente da Petrobras, num comunicado ao mercado. A estatal brasileira também acrescentou que reduziu a dívida para 84,8 mil milhões de dólares (68,6 mil milhões de euros), o valor mais baixo desde 2012.