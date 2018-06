Petrobrás aumenta gasolina 2,25%. Subida já supera 11%, no período de um mês

A petrolífera brasileira Petrobrás anunciou este fim de semana um aumento de 2,25% no preço da gasolina nas suas refinarias, o que faz com que no período de um mês o preço tenha subido 11,29%, noticia a “agência Brasil”.

O litro de gasolina aumentou quatro centavos, para 2,0113 reais (cerca de 45,81 cêntimos), no sábado, 2 de junho.

A 1 de maio, o litro de gasolina na refinaria era vendido a 1,8072 reais (cerca de 41,16 cêntimos).