Peter Neumann: “Terroristas utilizam a propaganda na internet com mais sucesso do que as pessoas que no Ocidente a desenvolveram”

Peter Neumann é diretor do International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence. Autor de diversos livros, entre os quais ‘Old and New Terrorism’ (2009) e ‘Radicalized: New Jihadists and the Threat to the West’ (2016), dedica-se ao estudo de temas como a radicalização, o terrorismo, contra-terrorismo e a insurgência. Em entrevista ao Jornal Económico, à margem do colóquio “Combater os medos”, organizado pela Association des Anciens Élèves du Lycée Français Charles Lepierre, em Lisboa, explicou como o conflito de identidades é utilizado pelo ISIS no recrutamento para combater pela organização terrorista.

Quando publicou o livro ‘Old and New Terrorism’ explicava o que era o terrorismo e as diferenças dos métodos. Quase dez anos depois, que diferenças existem?

Uma diferença é que desde que publiquei esse livro em 2009, assistimos à expansão do ISIS e nunca antes uma organização terrorista se expandiu em território de forma tão intensa e poderosa, no senso de ‘Estado’. Em 2017, o ISIS tinha ocupado uma vasta área do Iraque, tinha uma grande base de operações, população como um Estado e era capaz de organizar ataques terroristas em qualquer parte do mundo. Isto nunca tinha existido desta forma. O segundo elemento diferente e talvez ainda mais forte do que antes, é que o ISIS mais do que qualquer outro grupo na história, fez ele próprio um marketing e transformou-se numa marca através da internet. Foi extremamente profissional ao criar um nome para si mesmo e em radicalizar e recrutar seguidores através do culto da internet. De certa forma isso é uma contradição ou uma ironia porque a internet foi criada pelos países ocidentais para trocar comentários, espalhar o diálogo, para conectar as pessoas. Mas acabou por ser usada como intermediário de uma organização que assenta no oposto de todas essas ideias, que é o contraponto ao Ocidente, que é hostil a todos estes valores. E eles utilizam a propaganda na internet com mais sucesso do que as pessoas que no Ocidente a desenvolveram. São dois elementos que são novos, embora o terrorismo não seja algo novo. Existe há décadas e os ataques que estes terroristas levam a cabo não são fundamentalmente diferentes dos ataques de outros.