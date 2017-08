Pessoas, tecnologia e processos: os vértices das Smart Cities

Adicionalmente, proliferam as APPs para reportar incidentes na via pública, para gerir o estacionamento, para a feira do fumeiro, para… tudo e mais alguma coisa!

Se prestarmos atenção, há um foco principal em todas estas expressões: TECNOLOGIA.

É justificável que assim seja, visto que a temática surge a partir do momento em que telecomunicações e tecnologia convergem e introduzem novos paradigmas, tais como desmaterialização ou mobilidade.

Quando falamos de “Smart Cities”, está em causa a transformação digital associada às cidades e neste sentido, não devem ser desprezados os dois outros vértices do típico triângulo da transformação das organizações: PROCESSOS e PESSOAS.

Antes de mais as PESSOAS, até porque não são as cidades que são “inteligentes”, são as Pessoas. É com base nelas que deve ser definido o desígnio de uma cidade. São as pessoas, quer sejam cidadãos residentes, visitantes ou investidores, que deverão ter as suas necessidades satisfeitas. Este é o princípio daquilo que na EY denominamos por “Smart Citizenship”.

Depois estão os PROCESSOS, para suportar a operacionalização do desígnio definido. Deverão ser desenhados de acordo com a nova visão, “out-of-the-box”, sem âncoras a hábitos incrustados e tendo em consideração, por exemplo, novos canais que ajudarão a abrir os Municípios para o exterior e permitir uma utilização em modo de 24×7. Algo que parece tão óbvio, mas para o qual as nossas organizações municipais não estão de todo preparadas.

Na prática, a forma como alguns dos responsáveis pelas nossas cidades têm posto em prática estes conceitos não tem sido a mais “Smart”, visto que a TECNOLOGIA é muitas vezes vista como um fim, quando não deveria ser mais do que um meio para atingir propósitos previamente definidos focados nas PESSOAS.

É imperativo que os autarcas coloquem em marcha processos de transformação sustentada, assentes nos três pilares, sob pena de surgirem “constrangimentos Smart”, como estruturas de back-office mal preparadas e consequente incapacidade de resposta com um nível de serviço adequado.