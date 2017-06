Peso das despesas dos portugueses com habitação foi dos que mais aumentou na OCDE

Estes são os últimos dados divulgados pela OCDE, relativos a 2013, e indicam que o peso dos gastos dos portugueses com habitação no conjunto das suas despesas aumentou 2,6 pontos percentuais, para 19,1%, em três anos.

Com este movimento, Portugal subiu alguns lugares na lista dos países em que os custos com a habitação menos pesam no orçamento familiar. Antes, em 2010, estava em terceiro, numa lista de 37 países; três anos depois, aparece em oitavo.

Espanha seguiu a mesma tendência e, no país vizinho, o peso dos custos com habitação no orçamento familiar chega quase aos 25%. França também seguiu o mesmo caminho, assim como Itália e Grécia, os países do sul da Europa.

Movimento inverso foi registado a Leste – Polónia, Bulgária – e a Norte – Estónia, Eslovénia, Islândia.

O local onde os custos com habitação menos pesam nos orçamentos familiares é Malta, que apareceu recentemente nas notícias como sede de empresas offshore. E o seu peso ainda desceu nos três anos em análise, para menos de 12%.