Peso da hotelaria nas dormidas cai na Madeira mas ainda representa 83,7%

O peso da hotelaria nas dormidas caiu em abril 6,7% em comparação com o período homólogo mas ainda tem uma influência de 83,7% neste parâmetro. O alojamento local subiu 5% e já pesa 14,3%, diz a Direção Regional de Estatística (DREM).

Em abril as dormidas registaram uma perda de 4,9% mas esta perda foi compensada por acréscimos de 0,5 e 0,1% nos proveitos totais e de alojamento que se fixaram nos 37,3 e nos 24,7 milhões de euros.

A subir está também as dormidas no espaço rural e de habitação com um acréscimo de 12,6% e com um peso de 2%.