Pesca portuguesa caiu em 2017, mas valor do pescado aumentou em 3 milhões de euros

O valor do peixe capturado pela frota pesqueira portuguesa aumentou em 2,9 millhões de euros no ano passado, face a 2016, para 272,4 milhões de euros, apesar de a quantidade pescada ter diminuído em 5.800 toneladas, para 118,4 mil toneladas, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo INE. O preço médio do pescado descarregado aumentou 6,1%, para 2,23 euros por quilo, o valor mais elevado dos últimos 20 anos.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) deataca, entre “as espécies de pescado que recentemente têm adquirido relevância”, o biqueirão, do qual foram transacionadas 9.021 toneladas em lota, “sendo a maior quantidade desde que há registos estatísticos sistemáticos por espécie”.

O principal destino das capturas de biqueirão é o mercado espanhol, que absorveu 87% do total, entre 2012 e 2017, sendo grande parte peixe fresco. A partir de 2015 a quantidade destes peixes salgados exportados ultrapassou as preparações e conservas, que eram o principal uso deste recurso.