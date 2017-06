Pereira Gomes já não vai chefiar secretas

Numa carta dirigida ao primeiro-ministro, Pereira Gomes esclarece o motivo pelo qual não pode assumir o cargo de secretário-feral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), alegando falta de disponibilidade.

“Importando salvaguardar a dignidade do cargo de Secretário-Geral do SIRP de toda e qualquer polémica, que naturalmente se repercutiria negativamente no exercício das suas funções, resolvi comunicar a S. Exa. o Primeiro-Ministro a minha indisponibilidade para aceitar o cargo para que me havia convidado, agradecendo-lhe a confiança em mim depositada”, referiu o diplomata na nota divulgada esta quarta-feira à tarde.

Sobre a forma como a “Missão de Observação Portuguesa ao Processo de Consulta da ONU em Timor Leste (MOPTL)” foi por si dirigida, tendo Pereira Gomes sido acusado pela eurodeputada socialista Ana Gomes de “não inspirar confiança”, o diplomata afirma que, de acordo com os termos dos “Acordos de Nova Iorque”, a Missão tinha como “mandato único observar “todas as fases operacionais do processo de consulta”, desde o planeamento operacional até à votação, inicialmente fixada para 8 de agosto”.