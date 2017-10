Pensões: Governo avança com aumento extraordinário de seis e dez euros

As simulações da EY, com base no desenho de escalões de IRS que está em cima da mesa das negociações com a esquerda, apontam para um alívio fiscal que poderá variar entre os 97 euros e os 512 euros para contribuintes solteiros com salários brutos entre os 925 euros e os 3.000 euros. Os contribuintes casados com dois filhos também garantem poupanças, apesar de algumas excepções para salários mais baixos.