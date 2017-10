Pensionistas: Tudo o que muda no próximo ano

Aumento mínimo de seis e dez euros das pensões

Os pensionistas vão ter um aumento mínimo de seis ou dez euros, a partir de agosto de 2018, seguindo a lógica aplicada este ano. A actualização das pensões será feita, tal como este ano, primeiramente em janeiro, através da fórmula prevista na lei e que tem por base a inflação e o crescimento económico. Em agosto, haverá um aumento extraordinário. Este aumento de seis ou dez euros irá, assim, descontar o acréscimo recebido por via da fórmula de cálculo.

Pensionistas passam a receber subsídios por inteiro

Os pensionistas da administração pública vão passar a receber o subsídio de natal por inteiro, terminando o pagamento do subsídio em duodécimos. Já no setor privado, continuará a vigorar o regime de escolha entre receber a totalidade ou metade dos subsídios neste regime.

Apoio à Doença

Os pensionistas por invalidez ou velhice em exercício de funções públicas terão direito à proteção na eventualidade de doença. A taxa contributiva relativa aos pensionistas de invalidez em exercício de funções públicas será de 29,6%, sendo respetivamente de 20,4% e 9,2% para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.

Já a taxa contributiva relativa aos pensionistas de velhice em exercício de funções públicas será de 25,3%, sendo respetivamente de 17,5% e 7,8% para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.

Governo quer pôr reformados para o Estado

Os reformados e pensionistas que trabalhem para o Estado vão poder manter o direito a receber a pensão quando esta for superior ao valor entre a diferença entre o salário auferido e a reforma. A medida apresenta alterações ao regime actual que estipula que os aposentados autorizados a exercer funções públicas não podem cumular o recebimento da pensão com qualquer remuneração correspondente àquelas funções consoante a opção do aposentado.