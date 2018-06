Pelo menos quatro mortos num tiroteio em jornal nos Estados Unidos

O tiroteio no jornal “The Capital” em Annapolis, no estado de Maryland, nos Estados Unidos da América. A polícia já se encontra no local.

Apesar de haverem relatos de que o homem já foi capturado, a polícia local postou no Twitter que o atirado ainda “está ativo”.

Um agente da autoridade revelou à Fox News que houve “mùltiplas mortes” enquanto a agência noticiosa “Baltimore Metro News” avança que os serviços de emergência reportaram quatro mortes.