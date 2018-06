Pelo menos cinco mortos e 13 feridos numa colisão de barcos na Indonésia

Os sobreviventes, vários deles em estado grave, foram internados em hospitais na cidade de Nunukan, no nordeste de Bornéu.

As autoridades ainda estão a investigar as razões da colisão que aconteceu sexta-feira à noite no Mar de Célebes.

Dezenas de pessoas perdem a vida todos os anos na Indonésia em naufrágios causados pelo mau tempo, infraestruturas precárias ou incumprimento de regras de segurança, como a sobrecarga de passageiros e mercadorias.