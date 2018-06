Peixe descarregado sobe 38,6% na Madeira, atum continua a ser a espécie dominante

A pesca na Madeira está a atravessar um bom momento. Em 2017 foram descarregados, nos portos da Madeira mais 38,6% de peixe sendo que o valor também aumentou 40,2% de acordo com a Direcção Regional de Estatística (DREM). O atum continua a ser a espécie em maior abundância na Região Autónoma.

Em 2017 foram descarregadas 7,9 mil toneladas toneladas de pescado na Região. O atum foi o peixe mais pescado nas águas da Madeira tendo atingido as 5,2 mil toneladas o que representa 64,5% do total, seguindo-se o peixe-espada preto com 2,2 mil toneladas.

Estes resultados são influenciados pela subida das capturas de atum e de peixe-espada que chegaram aos 89,3% e aos 12,8%.