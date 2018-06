Pedrógão Grande: Número de arguidos aumenta para dez

O número de arguidos no inquérito relacionado com os incêndios de Pedrógão Grande, norte do distrito de Leiria, que provocaram 66 mortos, aumentou para dez, informou hoje a Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra (PGDC).

“Neste momento, o processo tem dez arguidos, todas pessoas singulares”, refere a informação disponível no sítio na Internet da PGDC.

Segundo a mesma informação, “no âmbito deste inquérito foram realizadas inúmeras diligências, sobretudo de caráter pericial e foram ouvidas mais de duas centenas de testemunhas”.