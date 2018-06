Pedrógão Grande: intervenção da Cruz Vermelha já ronda os 400 mil euros

Dos cerca de 700 mil euros angariados pela Cruz Vermelha Portuguesa, no âmbito da causa dos incêndios, 389.780,45€ foram investidos na reconstrução total e apetrechamento de cinco habitações no município de Pedrógão Grande, aquele que foi o mais afectado por a catástrofe, ocorrida em junho do ano passado.

O restante dinheiro, esclarece ainda a instituição, em comunicado, serviu para diversos fins, nomeadamente para a disponibilização de equipamentos e serviço de Teleassistência a vítimas pelo período de um ano, a prestação de apoio psicológico no terreno por equipas especializadas, apetrechamento de habitações, compra de alimentação para animais, compra de viaturas de logística e tendas de emergência.

Para a instituição, importa esclarecer, quanto às habitações a reconstruir com a verba angariada, que a sua seleção assentou em dois critérios: configurar aquilo que é convencionado como primeira habitação e cumulativamente tratarem-se de agregados com um enquadramento de vulnerabilidade socioeconómica. Duas das cinco habitações encontram-se concluídas do ponto de vista da reconstrução do imóvel, estando uma delas já a ser habitada, e a segunda em fase de conclusão do apetrechamento, prevendo-se para meados da próxima semana que a mesma esteja pronta a habitar. As restantes três habitações têm conclusão de obra prevista para o final do mês de agosto deste ano.