Pedro Sánchez e António Costa reúnem-se a 2 de julho em Lisboa

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, desloca-se a Lisboa a 2 de julho para se reunir com o homólogo português, António Costa, no quadro de uma ronda de contactos com vários líderes europeus.

O gabinete de Pedro Sánchez informou hoje, através de uma nota de imprensa, que a sua ronda europeia começa no sábado, em Paris, onde será recebido pelo Presidente, Emmanuel Macron, e no domingo irá participar na reunião informal sobre a migração e asilo convocada pelo presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker.

Na terça-feira, 26 de junho, estará em Berlim com a chanceler alemã Angela Merkel e depois de estar novamente em Bruxelas, na Cimeira Europeia de 28 e 29 de junho, irá continuar a ronda europeia a 02 de julho, com um encontro em Lisboa com António Costa.