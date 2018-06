Pedro Ramos diz que a Madeira tem todas as condições para enfrentar o envelhecimento

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, afirmou esta quinta-feira que a Madeira tem todas as condições para enfrentar o envelhecimento tendo em conta o forte investimento feito pelos diversos Governos Regionais. A certeza foi deixada durante a assinatura do protocolo com a delegação regional da Associação Alzheimer Portugal em que foi atribuído um valor de 23 mil euros.

Pedro Ramos referiu na assinatura deste protocolo com a Associação Alzheimer Portugal que “o envelhecimento é um dos principais fatores de risco das demências” e que a doença de Alzheimer assume um lugar de destaque representando cerca de 60 a 70% de todos os casos de demência.

O governante elogiou o trabalho desenvolvido pela associação e que este tem contribuído para desenvolver a actividade do Governo Regional nesta área.