Pedro Pombo: “Transformação digital é transversal a todos os setores”

A Ad Age distinguiu a Accenture Interactive como a maior rede digital a nível mundial, no seu Agency Report 2018. É o terceiro ano consecutivo em que a Accenture Interactive é distinguida, nesta avaliação de mais de 600 agências, redes e empresas a nível mundial. Em entrevista, Pedro Pombo, managing director da Accenture Digital em Portugal, explica a estratégia da firma.

O que representa esta distinção para a Accenture?

Pelo terceiro ano consecutivo, a Ad Age nomeia a Accenture Interactive como a maior rede digital a nível mundial, no seu 2018 Agency Report. Este ranking reforça a nossa posição como líderes (no ano fiscal de 2017, a Accenture Interactive teve receitas de 6,5 mil milhões de dólares [5,5 mil milhões de euros], com um crescimento anual de 35%), e reflete a procura cada vez maior para os nossos serviços de customer experience, num mercado altamente competitivo.